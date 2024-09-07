Грузія розбила Чехію у матчі суперників України у Лізі націй

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч Грузія - Чехія закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 4:1. Хвіча Кварацхелія, Гіоргі Чакветадзе, Жорж Мікаутадзе та Гіоргі Кочорашвілі відзначились забитими мʼячами.

Єдиний гол для Чехії забив Лукаш Калвах. Півзахисник відзначився на 80-й хвилині, коли рахунок вже був 4:0 на користь грузинів.

Грузія і Чехія є суперниками України у групі B1 в Лізі націй. Також у квартеті змагається Албанія. Наш матч розпочнеться о 21:45. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ліга націй

Ліга B. Група 1

1-й тур

7 вересня

Грузія - Чехія 4:1

Голи: Кварацхелія, 33 (пен.), Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66

Склад збірної України на матчі Ліги націй

27 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на вересневі поєдинки Ліги націй.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").