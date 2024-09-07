Україна - Албанія: онлайн-трансляція стартового матчу Ліги націй

У суботу, 7 вересня, збірна України зустрічається у Празі з Албанією в Лізі націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок гри - о 21:45

Команда Сергія Реброва розпочинає виступи у новому розіграші Ліги націй в другому за силою дивізіоні номінально домашньою грою з Албанією. Українці прийматимуть суперників у Празі. Також суперниками нашої збірної по групі B1 є Грузія та Чехія, зустріч з якою відбудеться у вівторок, 10 вересня.

Збірна України перед матчем з албанцями має суттєві кадрові проблеми. Через пошкодження їй сьогодні не допоможуть одразу два лідери - форвард Артем Довбик та вінгер Михайло Мудрик. Через травму попустить стартові ігри турніру й резервний центральний захисник Денис Попов.

Ліга націй

Ліга B. 1-й тур

7 вересня

Україна - Албанія

Прага, стадіон Epet Arena

Початок - 21:45