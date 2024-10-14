Україна зіграла внічию з Чехією в Лізі націй
У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграла внічию з Чехією у 4-му турі Ліги націй у Вроцлаві
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Рахунок відкрила на 18-й хвилині Чехія: Лукаш Черв забив після подачі кутового. На 51-й хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок, забивши пенальті після того, як захисник чехів Ладіслав Крейчі зіграв рукою.
У іншому матчі 4-го туру Албанія переграла у гостях Грузію - 1:0.
Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
У вирішальних іграх команда Сергія Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.
Ліга націй
Ліга B. Група 1
4-й тур
Україна - Чехія 1:1
Голи: Довбик, 53 (пен.) - Черв, 18.
Як збірна України виступає в Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
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