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Україна зіграла внічию з Чехією в Лізі націй

Увесь Лесь
14 жовтня, 2024 понедiлок
23:58
Спорт Артем Довбик (ліворуч), Україна - Чехія

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграла внічию з Чехією у 4-му турі Ліги націй у Вроцлаві

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок відкрила на 18-й хвилині Чехія: Лукаш Черв забив після подачі кутового. На 51-й хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок, забивши пенальті після того, як захисник чехів Ладіслав Крейчі зіграв рукою.

У іншому матчі 4-го туру Албанія переграла у гостях Грузію - 1:0. 

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Сергія Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.    

Ліга націй

Ліга B. Група 1

4-й тур

Україна - Чехія 1:1

Голи: Довбик, 53 (пен.) - Черв, 18.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Теги:
Новини
Україна
Футбол
Чехія
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