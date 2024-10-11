Гол Мудрика приніс Україні перемогу над Грузією у Лізі націй

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Матч Україна - Грузія, який пройшов у Познані (Польща), закінчився перемогою нашої національної команди з рахунком 1:0. На 35-й хвилині Михайло Мудрик здійснив шикарний прохід і з далекої відстані вдало пробив по воротах грузинів.

На початку матчу виникли серйозні технічні проблеми. На частині стадіону зникло світло, через це арбітр був змушений зупинити матч. У результаті після першого тайму компенсував 9 хвилин.

Ліга націй

3-й тур

11 жовтня

Україна - Грузія 1:0

Гол: Мудрик, 35

Жовті картки: Матвієнко, 29, Калюжний, 45+5, Конопля, 76, Таловєров, 79 - Кашія, 11, Двалі, 39, Кочорашвілі, 63, Шенгелія, 69

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко, Калюжний (Криськів, 90+3), Гуцуляк (Зубков, 75), Судаков (Сваток, 90+3), Шапаренко, Мудрик (Назаренко, 85), Довбик (Яремчук, 75).

Грузія: Мамардашвілі, Кашія, Двалі, Какабадзе, Кітеїшвілі, Гвеселіані (Зівзівадзе, 82), Лочошвілі (Шенгелія, 59), Чакветадзе, Кочорашвілі (Давіташвілі, 71), Мікаутадзе, Кварацхелія

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.