Збірна України програла Чехії в Лізі націй
У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу поступилась Чехії у 2-му турі Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Матч Чехія - Україна, який пройшов у Празі, закінчився поразкою нашої національної команди з рахунком 2:3.
Чехи вийшли вперед на 21-й хвилині зустрічі. Вацлав Черни скористався помилкою Миколи Шапаренка, перехопив м'яч та прострілив на Павела Шульца, який з близької дистанції вразив ворота збірної України.
Шапаренко зумів реабілітуватись на 37-й хвилині. Хавбек виконав класну навісну передачу у штрафний майданчик, де вдало вистрибнув Владислав Ванат, і головою відправив мʼяч у ворота Чехії.
Фото: Getty Images
Наприкінці першого тайму Чехія забила другий мʼяч у ворота України, знову Шульц. А вже у другому таймі Микола Матвієнко зіграв рукою у власній штрафній, за що арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар реалізував Томаш Соучек.
На 84-й хвилині Георгій Судаков скоротив відставання збірної України. Атакувальний півзахисник, як і Ванат, відзначився після удару головою.
На останніх хвилинах футболісти збірної України повністю перехопили ініціативу у грі, проте дотиснути суперника так і не вдалось. Поразка - 2:3.
У паралельній зустрічі 2-го туру Грузія виявилась сильнішою за Албанію (1:0).
Ліга націй
2-й тур
10 вересня
Чехія - Україна 3:2
Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пен.) - Ванат, 37, Судаков, 84
Попередження: Крейчі, 47, Вітік, 48, Черни, 54, Соучек, 64, Зелени, 68 - Судаков, 70, Яремчук, 81
Чехія: Коварж, Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 65), Черни (Гложек, 65), Хори (Шик, 80), Шульц (Кушей, 80).
Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко (Піхальонок, 84), Степаненко (Малиновський, 79), Ярмоленко (Циганков, 68), Шапаренко (Судаков, 68), Мудрик, Ванат, (Яремчук, 79).
Фото: Getty Images
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
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