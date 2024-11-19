Збірна України перемогла Албанію у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою збірної України над Албанією з рахунком 2:1. Наша національна команда швидко вийшла вперед: Олександр Зінченко, який після перерви повернувся у стартовий склад, відкрив рахунок на 5-й хвилині.

Подвоїти перевагу вдалось на 10-й хвилині. Георгій Судаков віддав класний крос з лівого флангу на дальню штангу, після цього Юхим Конопля скинув м'яч під удар Роману Яремчуку, а той у падінні головою забив другий гол для нашої команди.

Фото: Getty Images

Албанія скоротила відставання ближче до кінця матчу. На 75-й хвилині голкіпер Анатолій Трубін порушив правила проти суперника, за що арбітр призначив пенальті у ворота України. Недім Байрамі реалізував одинадцятиметровий удар.

У паралельному матчі Чехія перемогла Грузію (2:1). У підсумковій турнірній таблиці групи B1 Україна посіла друге місце з 8 балами і зіграє у плей-офф за вихід у Лігу А. Напряму у вищий дивізіон вийшла Чехія, у них 11 очок. Грузія з 7 балами - третя - гратиме за збереження місця у Лізі B. Албанія фінішувала четвертою і вилетіла у нижчий дивізіон.

Роман Яремчук (ліворуч), Фото: Getty Images

Ліга націй

Груповий етап. 6-й тур

19 листопада

Албанія - Україна 1:2

Голи: Байрамі, 76 (пен.) - Зінченко, 5, Яремчук, 10

Попередження: Байрамі, 69, Мітай, 79, Туці, 80 - Довбик, 80

Албанія: Стракоша, Баллью, Ісмайлі, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані (Туці, 76), Лачі (Сефері, 90+1), Асані (Байрамі, 46), Даку (Узуні, 46), Мучі (Ходжа, 51)

Україна: Трубін, Конопля (Сич, 76), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Зінченко (Шапаренко, 69), Калюжний, Гуцуляк (Назаренко, 85), Судаков, Мудрик (Таловєров, 85), Яремчук (Довбик, 76)

Фото: Getty Images

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.