Збірна України втратила перемогу над Грузією у Лізі націй

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч 5-го туру Ліги націй Грузія - Україна, який проходив у Батумі, закінчився з рахунком 1:1.

Збірна України вийшла вперед на старті зустрічі. На 7-й хвилині наша національна команда провела стрімку контратаку: Георгій Судаков кинув у прорив правим флангом Михайла Мудрика, після прострілу якого Соломон Квірквелія відправив м'яч у власні ворота.

Проте втримати перевагу збірна України не змогла. На 77-й хвилині, після удару Гіоргі Кочарашвілі головою, Анатолій Трубін відбив м'яч, однак Жорж Мікаутадзе опинився першим на добиванні та з близької відстані розстріляв ворота.

Жорж Мікаутадзе (праворуч), Грузія - Україна, Фото: Getty Images

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці останнє місце. Грузія та Чехія мають 7 очок, Албанія - 6. Проте у чехів та албанців один матч у запасі.

У вирішальній грі команда Реброва зустрінеться 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.

Ліга націй

5-й тур

16 листопада

Грузія - Україна 1:1

Голи: Мікаутадзе, 77 - Квірквелія, 7 ( авт.)

Попередження: Лочошвілі, 21, Гочолейшвілі, 70 - Зубков, 3, Шапаренко, 52, Миколенко, 82, Мудрику, 84

Грузія: Мамардашвілі, Квірквелія (Гочолейшвілі, 67), Кашія, Лочошвілі, Какабадзе, Чакветадзе (Давіташвілі, 46), Кочорашвілі, Кітейшвілі (Меквабішвілі, 86), Шенгелія (Цітаішвілі, 67), Зівзівадзе (Мікаутадзе, 67), Кварацхелія.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжний, 80), Шапаренко (Криськів, 64), Зубков (Гуцуляк, 64), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Олександр Зубков, Грузія - Україна, Фото: Getty Images

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.