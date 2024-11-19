Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 19 листопада
У вівторок, 19 листопада, зіграють завершальні матчі 6-го туру групового раунду Ліги націй
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
6-й тур
19 листопада
Ліга A
Група 3
21:45 Боснія і Герцеговина — Нідерланди
21:45 Угорщина — Німеччина
Ліга B
Група 1
21:45 Албанія — Україна
21:45 Чехія — Грузія
Група 4
21:45 Уельс — Ісландія
21:45 Чорногорія — Туреччина
Ліга C
Група 1
21:45 Словаччина — Естонія
21:45 Швеція — Азербайджан
Ліга D
Група 2
21:45 Мальта — Андорра
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.
Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8.
Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.
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