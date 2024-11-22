Біткоїн виріс до позначки більше ніж $99 тис.
Станом на 21 листопада найпопулярніша у світі криптовалюта - біткоїн, досягла майже $99,4 тис.
Про це свідчать дані Coinbase від TradingView, передає Forbes.
"Зараз настрої щодо біткоїнів надзвичайно позитивні: від трейдерів, ЗМІ, роздрібних інвесторів та великих установ: усі хочуть бути частиною справжнього зростання, яке, на мій погляд, може бути ще на початку", — заявив Марк П. Бернеггер, співзасновник криптофонду AltAlpha Digital.
Зараз цифровий актив коливається дуже близько до ключового рівня в $100 тис., і перевищення цієї ціни може мати серйозні наслідки для ринків і торгівлі.
- 10 листопада біткоїн вперше перетнув позначку 80 тисяч доларів. Цей стрибок, на думку аналітиків, пов'язаний з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США та очікуванням більш сприятливого регулювання криптовалютного ринку.
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