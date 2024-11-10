Біткоїн вперше досяг позначки $80 тис. після перемоги Трампа на виборах у США

Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю, 10 листопада, вартість біткойна зросла на 4,7%, досягнувши 80 092 доларів.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв про свою підтримку цифрових активів, обіцяючи зробити США центром криптоіндустрії, створити стратегічний запас біткойнів та призначити регуляторів, лояльних до криптовалют.

"Поки пил від перемоги Трампа ще не влігся, це було лише питанням часу, коли відбудеться якийсь підйом, враховуючи сприйняття Трампа як прихильника криптовалют, і це те, що ми бачимо зараз", - пояснив Ле Ши, директор гонконгської маркет-мейкерської компанії Auros.

Його перемога, підкріплена контролем Республіканської партії над сенатом та ймовірним утриманням більшості в палаті представників, значно підвищила оптимізм на ринку.

Аналітики прогнозують, що контроль республіканців над конгресом значно збільшує шанси на прийняття законопроєктів, що сприятимуть розвитку криптовалютного ринку в США.

Експерти зазначили, що позиція Трампа суттєво відрізняється від політики його попередника, Джо Байдена, чия адміністрація займала більш жорстку позицію щодо криптовалют. На тлі перемоги Трампа спостерігається рекордний приплив коштів у ETF, зокрема, в iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc., що свідчить про зростання інвестиційного інтересу.