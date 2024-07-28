Трамп "полюбив" криптовалюту і пообіцяв у разі свого президентства звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж

Про це повідомляє CNN.

За свого президентства Трамп критикував біткоїн як "дуже мінливий і заснований на повітрі", а також наголошував, що криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків.

Але в суботу Трамп звернувся до найбільшого щорічного зібрання криптовалютної індустрії вже як один із найвідоміших прихильників криптовалюти.

Зараз його кампанія приймає пожертви в біткойнах і зібрала близько $4 млн, повідомило джерело. Трамп атакував зусилля адміністрації Байдена з регулювання галузі як "війну з криптовалютою", не визнаючи масових шахрайських схем, які підірвали довіру суспільства до цифрових валют. І він пообіцяв як президент полегшити роботу компаній, що займаються видобутком криптовалюти, у Штатах.

Трамп також взяв на себе кілька політичних зобов’язань щодо підтримки криптовалюти, зокрема пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслера та створити "стратегічний національний запас біткойнів". Усе це є частиною його передвиборчої обіцянки заохотити зростання галузі в США.

Він пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу". Також він пообіцяв у найкоротші терміни сформувати президентську раду з питань криптовалюту.