Трамп сказав християнам, що їм не доведеться голосувати після цих виборів, якщо він стане президентом США

Про це повідомляє Reuters.

Трамп виступав на заході, організованому консервативною групою Turning Point Action у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.

Він сказав: "Християни, вийдіть і проголосуйте, тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Ще чотири роки, знаєте що, все буде виправлено, все буде добре, вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни. Я люблю вас, християн. Я християнин. Я люблю вас, виходьте, ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться знову голосувати, ми все виправимо так добре вам не доведеться голосувати".

Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг не звернувся безпосередньо до зауважень Трампа, коли його попросили пояснити їх.

Ченг сказав, що Трамп "говорив про об’єднання цієї країни", і звинуватив у спробі вбивства Трампа два тижні тому "політичне середовище, що викликає розбіжності".