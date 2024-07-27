Трамп продовжить проводити мітинги просто неба, попри застереження Секретної служби

Про це пише Reuters.

"Я продовжуватиму проводити мітинги на відкритому повітрі, і секретна служба погодилася суттєво посилити їхню роботу. Вони здатні це зробити. Нікому ніколи не можна дозволяти зупиняти або перешкоджати свободі слова або зібранням", - написав Трамп у Truth Social.

У виданні додали, що Секретна служба США рекомендувала кандидату у президенти відмовитись від мітингів просто неба.

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Що відомо про замах на Трампа

Під час мітингу 13 липня на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Через стрілянину на події були загиблі. Секретна служба США заявила, що загинув один з учасників мітингу та ймовірний нападник. Стрільця вбили співробітники секретної служби.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.

Вже 26 липня Дональд Трамп з'явився на публіці без пов'язки на правому вусі після замаху на його життя, заявивши, що він повністю відновився.