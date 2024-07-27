Трамп заявив, що повернеться на місце замаху для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини

Про це повідомляє CNN.

Трамп оголосив про "великий і красивий" мітинг у дописі великими літерами на своїй платформі Truth Social, зазначивши, що цей захід буде "вшановувати душу нашого улюбленого героя-пожежника Корі та тих відважних патріотів, поранених два тижні тому". Коли відбудеться мітинг, він не повідомив.

Зазначається, що директор Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку цього тижня на тлі перевірки прогалин у безпеці, пов’язаних зі спробою вбивства Трампа. Цей крок був зроблений на тлі того, як законодавці та внутрішня урядова наглядова організація просуваються вперед із розслідуванням того, як агентство займалося захистом Трампа, і того, як стрілець наблизився до вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії.

"У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення покинути посаду вашого директора", — написала Чітл у своїй заяві про відставку, визнавши, що в день стрілянини агентство "не виконало своєї місії "захищати лідерів нашої країни"".

Замах на Трампа

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.