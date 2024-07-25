Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Про це він повідомив на слуханні Юридичного комітету палати представників Конгресу США.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - розповів глава ФБР.

Водночас Рей додав, що також не впевнений у тому, чи хотів стрілець на мітингу нашкодити лише Трампу, або й людям, котрі підтримували його. Очільник ФБР пояснює таке припущення тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.

Замах на Дональда Трампа