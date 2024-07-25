Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля
Керівник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей не впевнений, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили саме кулею або осколком
Про це він повідомив на слуханні Юридичного комітету палати представників Конгресу США.
"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - розповів глава ФБР.
Водночас Рей додав, що також не впевнений у тому, чи хотів стрілець на мітингу нашкодити лише Трампу, або й людям, котрі підтримували його. Очільник ФБР пояснює таке припущення тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.
Замах на Дональда Трампа
- 13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
- 25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
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