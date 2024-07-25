Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Директор ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
22:19
Світ прихильники Трампа

Керівник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей не впевнений, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили саме кулею або осколком

Зміст

Про це він повідомив на слуханні Юридичного комітету палати представників Конгресу США.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - розповів глава ФБР.

Водночас Рей додав, що також не впевнений у тому, чи хотів стрілець на мітингу нашкодити лише Трампу, або й людям, котрі підтримували його. Очільник ФБР пояснює таке припущення тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.

Замах на Дональда Трампа

  • 13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
  • Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку. 
  • 25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Теги:
Кримінал
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Тарас Цимбалюк
Автор Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
21:59
"Полісся" поступилося "Олімпії" в Лізі конференцій
21:48
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівника РПЦ в Угорщині Іларіона, який втрапив у сексуальний скандал, усунули від керівництва єпархією
21:47
Ексклюзив
росія - китай
Кулеба в Китаї прагнув бодай трохи змінити позицію Пекіна й активізувати в миротворчих зусиллях, - дипломат Хара
21:39
Україна ЄС
"Україна стала економічним та енергетичним тягарем для ЄС": російські маніпуляції за 25 липня
21:35
Ексклюзив
Микола Княжицький
Впливи УПЦ МП на деяких представників влади дуже значні: через бізнес, корупцію, гроші, - нардеп Княжицький
21:25
Угорщина
Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках €1 млрд
21:23
G7
Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилось у ворога. Колонка Сергія Згурця
20:38
Володимир Зеленський
Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський
20:20
Огляд
переможні новини
Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%
20:12
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Херсонщину: поранено водія авто гумдопомоги та подружжя
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час
20:02
Литва прапор
Литва розробляє план масової евакуації населення на випадок війни
20:00
Аналітика
Бангладеш
Чи зміниться влада у Бангладеш внаслідок народних заворушень та чого очікувати після смерті сотень людей. Пояснюємо
19:57
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
19:52
Оновлено
кібератака
Хакери ГУР атакують російську банківську систему третю добу поспіль, - ЗМІ
19:38
Рада безпеки ООН
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
19:38
електроенергія, відключення
Графіки вимкнень світла 26 липня діятимуть більшу частину добу: деталі
19:19
ВАКС
ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго
19:18
Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
19:13
імпорт електроенергії
Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
19:02
Оновлено
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
18:56
Обстріл Харкова
Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
18:47
Південноукраїнська АЕС
Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС
18:42
Камала Гарріс
Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила
18:31
У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%
18:30
Аналітика
відновлення електропостачання
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
18:29
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
18:26
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії
18:22
Метро "Деміївська" (Київ"
Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV