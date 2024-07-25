Замах на Трампа: ФБР виявило, що підозрюваний досліджував деталі вбивства Кеннеді
Федеральне бюро розслідувань США під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді
Про це інформує CNN, посилаючись на слова директора ФБР Крістофера Рея.
Під час дослідження ноутбука підозрюваного, співробітники ФБР виявили, що 6 липня він шукав інформацію про те, як далеко був Лі Харві Освальд, коли застрелив тодішнього очільника США Джона Кеннеді в 1963 році.
Крім того, за дві години до виступу Трампа підозрюваний досліджував місцевість з допомогою безпілотника: він літав приблизно за 200 метрів від сцени. Дрон перебував у повітрі приблизно 11 хвилин, і на думку слідчих, підозрюваний дивився пряму трансляцію на своєму телефоні.
Крім того, у його машині виявили дві вибухівки, які він, ймовірно, не зміг підірвати через позицію ввімкнення/вимкнення приймачів.
У ФБР додали, що слідство вважає, що підозрюваний діяв самостійно і не мав спільників.
- 13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
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