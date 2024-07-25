Замах на Трампа: ФБР виявило, що підозрюваний досліджував деталі вбивства Кеннеді

Про це інформує CNN, посилаючись на слова директора ФБР Крістофера Рея.

Під час дослідження ноутбука підозрюваного, співробітники ФБР виявили, що 6 липня він шукав інформацію про те, як далеко був Лі Харві Освальд, коли застрелив тодішнього очільника США Джона Кеннеді в 1963 році.

Крім того, за дві години до виступу Трампа підозрюваний досліджував місцевість з допомогою безпілотника: він літав приблизно за 200 метрів від сцени. Дрон перебував у повітрі приблизно 11 хвилин, і на думку слідчих, підозрюваний дивився пряму трансляцію на своєму телефоні.

Крім того, у його машині виявили дві вибухівки, які він, ймовірно, не зміг підірвати через позицію ввімкнення/вимкнення приймачів.

У ФБР додали, що слідство вважає, що підозрюваний діяв самостійно і не мав спільників.