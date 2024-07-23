Замах на Трампа: очільниця секретної служби США взяла на себе відповідальність за промах у роботі
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Дональда Трампа, який зазнав нападу на мітингу в Пенсильванії
Про це інформує DW.
У понеділок, 22 липня, на слуханнях у комітеті з питань нагляду та підзвітності Палати представників США Чітл визнала, що замах на Трампа став "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття".
"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", - зазначила вона.
Членів комітету, як республіканців, так і демократів, обурило, що Секретна служба пропустила загрозу.
Республіканець Джеймс Комер наголосив, що секретна служба "стала обличчям некомпетентності", а демократ Джеймі Раскін зазначив, що Чітл втратила довіру Конгресу "в дуже важливий і відповідальний момент в історії країни".
Обидва вимагають відставки Чітл, яка відкидає заклики, називаючи себе "найкращою людиною" на цій посаді.
Вона додала, що службу попередили про підозрілу особу "від двох до п'яти разів" перед стріляниною на мітингу, але чоловіка не одразу класифікували як загрозу.
За її словами, були відправлені команди, щоб ідентифікувати та опитати цю особу, але вони не змогли знайти його до того, як той відкрив вогонь.
- Нагадаємо, що в суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
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