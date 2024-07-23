Замах на Трампа: очільниця секретної служби США взяла на себе відповідальність за промах у роботі

Про це інформує DW.

У понеділок, 22 липня, на слуханнях у комітеті з питань нагляду та підзвітності Палати представників США Чітл визнала, що замах на Трампа став "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття".

"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", - зазначила вона.

Членів комітету, як республіканців, так і демократів, обурило, що Секретна служба пропустила загрозу.

Республіканець Джеймс Комер наголосив, що секретна служба "стала обличчям некомпетентності", а демократ Джеймі Раскін зазначив, що Чітл втратила довіру Конгресу "в дуже важливий і відповідальний момент в історії країни".

Обидва вимагають відставки Чітл, яка відкидає заклики, називаючи себе "найкращою людиною" на цій посаді.

Вона додала, що службу попередили про підозрілу особу "від двох до п'яти разів" перед стріляниною на мітингу, але чоловіка не одразу класифікували як загрозу.

За її словами, були відправлені команди, щоб ідентифікувати та опитати цю особу, але вони не змогли знайти його до того, як той відкрив вогонь.