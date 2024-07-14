У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу у Пенсильванії: що відомо

Про це повідомляє The New York Times.

На зафіксованих відео з виступом Трампа чути звуки, схожі на постріли. Після цього Трамп торкається свого правого вуха й осідає на підлогу, до нього підбігають агенти секретної служби США.

На кадрах у Трампа закривавлене вухо, він залишає сцену у свідомості та грозить кулаком.

Зазначається, що через стрілянину на події є загиблі. Секретна служба США заявила, що загинув один з учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники секретної служби.



За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про нападника та його мотиви поки немає.

У заяві передвиборного штабу Дональда Трампа йдеться , що з ним "все гаразд".

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за їх швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, він проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш детальна інформація буде пізніше", – заявив прессекретар Стівен Чунг.