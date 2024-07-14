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У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу у Пенсильванії: що відомо

14 липня, 2024 неділя
07:24
Світ

У суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі

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Про це повідомляє The New York Times.

На зафіксованих відео з виступом Трампа чути звуки, схожі на постріли. Після цього Трамп торкається свого правого вуха й осідає на підлогу, до нього підбігають агенти секретної служби США.

На кадрах у Трампа закривавлене вухо, він залишає сцену у свідомості та грозить кулаком. 

Зазначається, що через стрілянину на події є загиблі. Секретна служба США заявила, що загинув один з учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники секретної служби.
За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про нападника та його мотиви поки немає.
 
У заяві передвиборного штабу Дональда Трампа йдеться, що з ним "все гаразд".
"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за їх швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, він проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш детальна інформація буде пізніше", – заявив прессекретар Стівен Чунг.

Тим часом Трамп уже прокоментував стрілянину. За його словами, куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.

"У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", - заявив американський експрезидент.

Він висловив співчуття загиблому на мітингу та подякував секретній службі США.

"Неймовірно, що таке може статися в нашій країні. Зараз про стрільця, який уже мертвий, нічого не відомо", - додав Трамп.

Крім того, чинний президент США Джо Байден також відреагував на інцидент у Пенсильванії. Він засудив стрілянину на мітингу Трампа. Його детально проінформували про подію, він намагався поговорити з Трампом і його лікарями."

"В Америці немає місця такому насильству. Це хворобливо. Це погано. Це одна з причин, чому ми повинні об’єднати цю країну. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо цього вибачити", - сказав Байден, виступаючи перед журналістами через кілька годин після інциденту.

Байден також заявив, що вже намагався зв'язатися з Трампом, але він зараз із лікарями: "Судячи з усього, у нього все добре. Я планую поговорити з ним найближчим часом".

Що відомо про нападника

Джерела The New-York Post та CNN згодом повідомили, що чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Зазначається, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

"Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", - сказав спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі, Кевін Роджек.

За його словами, влада "гарячково працює над спробою встановити особу, яка це зробила, і будь-які мотиви, чому це було зроблено", і попросив громадськість надати будь-яку інформацію, яка може допомогти.

Теги:
Кримінал
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
акції протестів
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