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Оновлено

Через замах на Трампа голова секретної служби США подала у відставку. Байден відреагував

Марина Клюєва
23 липня, 2024 вiвторок
20:10
Світ

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку після замаху на експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії. Американський президент Джо Байден заявив, що планує незабаром призначити нового директора

Зміст

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Директор Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла у відставку після широких закликів законодавців піти у відставку після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, повідомили NBC News три джерела.

Зазначається, що у своїй заяві про звільнення Чітл написала, що "перевірка протягом останнього тижня була інтенсивною і продовжуватиметься". Вона додала, що бере на себе "повну відповідальність за порушення безпеки".

"У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення покинути посаду вашого директора", - написала Чітл.

Коли буде її останній день на службі, невідомо.

Реакція Байдена

Президент Джо Байден заявив, що вдячний Чітл "за десятиліття її громадської роботи", повідомляє Білий дім.

"Протягом усієї своєї кар’єри в Секретній службі Сполучених Штатів вона самовіддано присвятила себе та ризикувала своїм життям, щоб захистити нашу націю. Ми особливо вдячні їй за те, що вона відповіла на заклик очолити Секретну службу під час нашої адміністрації, і ми вдячні за її служіння нашій сім’ї", - йдеться в заяві.

Водночас Байден додав, зараз триває незалежна перевірка стосовно інциденту із Трампом 13 липня.

"Ми всі знаємо, що те, що сталося того дня, більше ніколи не повториться. Поки ми рухаємося вперед, я бажаю Кім усього найкращого, і незабаром планую призначити нового директора", - резюмував президент США.

  • 24 липня повідомлялось, що директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Дональда Трампа, який зазнав нападу на мітингу в Пенсильванії.
Теги:
Кримінал
вибори
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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