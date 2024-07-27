Замах на Трампа: у ФБР підтвердили, що колишнього президента США поранила куля
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною
Про це інформує AP.
"У вухо колишнього президента Трампа влучила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого", - йдеться у повідомленні ФБР.
До цього правоохоронні органи, залучені до розслідування замаху на Трампа, включаючи ФБР і Секретну службу, відмовлялися повідомляти, що стало причиною його поранення. Представники експрезидента, своєю чергою, відмовилася оприлюднити медичну документацію з лікарні, де він проходив первинне лікування.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе