Замах на Трампа: у ФБР підтвердили, що колишнього президента США поранила куля

Про це інформує AP.

"У вухо колишнього президента Трампа влучила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого", - йдеться у повідомленні ФБР.

До цього правоохоронні органи, залучені до розслідування замаху на Трампа, включаючи ФБР і Секретну службу, відмовлялися повідомляти, що стало причиною його поранення. Представники експрезидента, своєю чергою, відмовилася оприлюднити медичну документацію з лікарні, де він проходив первинне лікування.

Замах на Трампа

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.