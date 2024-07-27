"Щойно зняв останню пов’язку з вуха": Трамп заявив, що повністю відновився після замаху на вбивство
У п'ятницю, 26 липня, Дональд Трамп з'явився на публіці без пов'язки на правому вусі після замаху на його життя, заявивши, що він повністю відновився
Про це повідомляє Bloomberg.
"Як бачите, я повністю одужав і щойно зняв останню пов'язку з вуха", - заявив він у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, на заході, організованому Turning Point USA, організацією, яка займається вихованням молодих консерваторів.
Його промова відбулася в приміщенні на арені, оскільки після замаху на життя Трампа, кампанія ще не планує мітингів на відкритому повітрі, і стала частиною сплеску передвиборчої активності Трампа за останній тиждень, коли республіканський номінант готується до протистояння з новим опонентом після раптового виходу президента Джо Байдена з президентських перегонів минулої неділі. Трамп перейшов у наступ проти Камали Гарріс.
Крім того, у своїй промові Трамп назвав Гарріс "радикальною лібералкою", "некомпетентною" і "ледаркою".
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на експрезидента було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе