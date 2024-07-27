"Щойно зняв останню пов’язку з вуха": Трамп заявив, що повністю відновився після замаху на вбивство

Про це повідомляє Bloomberg.

"Як бачите, я повністю одужав і щойно зняв останню пов'язку з вуха", - заявив він у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, на заході, організованому Turning Point USA, організацією, яка займається вихованням молодих консерваторів.

Його промова відбулася в приміщенні на арені, оскільки після замаху на життя Трампа, кампанія ще не планує мітингів на відкритому повітрі, і стала частиною сплеску передвиборчої активності Трампа за останній тиждень, коли республіканський номінант готується до протистояння з новим опонентом після раптового виходу президента Джо Байдена з президентських перегонів минулої неділі. Трамп перейшов у наступ проти Камали Гарріс.

Крім того, у своїй промові Трамп назвав Гарріс "радикальною лібералкою", "некомпетентною" і "ледаркою".

Замах на Трампа

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

Згодом Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на експрезидента було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини.