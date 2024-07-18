Замах на Трампа: як стрілянина на мітингу в Пенсильванії вплине на передвиборчу гонку в США

Замах на Трампа на передвиборчому мітингу: що відомо

Фото: Getty Images

У суботу, 13 липня, в американському штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа був скоєний замах. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною. Куля пройшлася біля правого вуха Трампа, злегка його зачепивши. Тим часом ще двоє учасників мітингу отримали поранення від наступних пострілів.

20-річного Томаса Метью Крукса, який власне й вчинив стрілянину, ліквідував снайпер з контрштурмової групи Секретної служби США, що охороняє Трампа, як колишнього президента та як офіційного кандидата у президенти. Що цікаво, стрілець Крукс був офіційно зареєстрований як прихильник Республіканської партії, яку представляє Дональд Трамп.

Аналізуючи відеоматеріали, фотографії та супутникові знімки, журналісти Associated Press відзначають той момент, що Крукс із гвинтівкою зміг так близько підібратися до сцени – менш ніж на 150 метрів. З цієї відстані хороший стрілець міг би без проблем влучити в мішень у людський зріст. Вони також вважають інцидент "колосальним провалом" Секретної служби.

Тим часом генеральний інспектор міністерства внутрішньої безпеки США заявив про початок розслідування стосовно роботи секретної служби країни в день вчинення замаху. Зазначається, що мета розслідування - оцінити процес діяльності секретної служби Сполучених Штатів Америки "щодо забезпечення безпеки передвиборчої події колишнього президента Трампа 13 липня 2024 року".

Як писали того ж дня The Guardian, соцмережі після замаху миттєво заполонили перебільшення, брехня, теорії змови і нісенітниці. Коментарі варіювалися від припущень правих, що Байден особисто підбурював до цього, до припущень лівих, що це обман для підвищення рейтингу Трампа.

Тим часом сам Трамп після замаху уперше з'явився на публіці під час з'їзду Республіканської партії. Саме тоді його висунули як кандидата офіційно. А він, своєю чергою, оголосив свого кандидата на посаду віцепрезидента. Ним став сенатор Джеймс Девід Венс, який виступає проти допомоги Україні. Власне Венс заявляв, що потреби України в солдатах та боєприпасах надто великі, тому ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тож він пропонував США говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

Як змінилися рейтинги Трампа після замаху

Фото: reuters

Опитування, яке проводили Reuters/Ipsos показало, що кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп має незначну перевагу серед зареєстрованих виборців: 43% проти 41% у чинного президента США Джо Байдена. Як пише видання, це свідчить про те, що спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців.

Натомість Times нагадує про своє опитування, проведене ще напередодні замаху: воно вже тоді показувало, що Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у ключових штатах, які ще вагаються. Зокрема, із березня перевага експрезидента над чинним зросла в усіх семи "хитких" штатах. Зараз вона коливається від 1% у Мічигані до 7% в Арізоні.

Про лідирування Трампа у рейтингах, проте із незначною перевагою, повідомляли 16 липня також CBS News. Їхнє опитування показало, що колишній президент Дональд Трамп зберігає невелику перевагу над президентом Байденом у всіх штатах, де відбудуться вибори.

Як замах на Трампа може вплинути на передвиборчу гонку і вибори у США

Фото: YouTube

Ситуація із замахом на Дональда Трампа однозначно зіграє йому на руку, переконаний дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Один американський оглядач сказав, що цілили в Трампа, а попали в Байдена – такий образний висновок від того, що відбулося. Безумовно, він використає цей випадок на всі 100%. І очевидно, що це завдасть шкоди демократам, хоча й зрозуміло, що не вони є ініціаторами цих всіх жахів. Але такими є правила політичної боротьби, нічого не вдієш, – підкреслює для Еспресо Володимир Огризко. – Це такий собі пас, який просто летить прямо на тебе. Так що, треба бути вже зовсім неправильним політичним звіром, щоб цим не скористатись".

Тим часом експерт також відзначає позитивно позицію Джо Байдена, який не планує відступати та говорить про готовність до дебатів у вересні. Разом із тим на питання, чи ймовірні моменти, які можуть повпливати на падіння рейтингів Трампа, дипломат зазначає, що на це спроможне винесення обвинувачення в одній із трьох гучних справ, які зараз тривають проти американського експрезидента і кандидата у президенти.

"Умовне винесення Трампу якогось обвинувачення може його рейтинг безумовно зменшити. Але чи це переб'є теперішній оцей варіант із замахом, тут якраз уже у мене більше сумнівів. – пояснює він. – Зараз він виступає таким собі героєм, який сказав, що "я не здаюся". І це вже стало, мабуть, його другим гаслом після його "зробимо Америку великою". А це людям подобається, коли в тебе стріляють, а ти піднімаєшся і кажеш, що я все одно буду робити те, що я хочу. Це справді пересічним виборцям має сподобатися".

"Трамп вже використовує замах на нього на свою користь. Його рейтинг зріс на 1,5% після замаху. Тому насправді вже зараз Трамп має певні бенефіти від цього замаху. Хоча дійсно, ця подія жахлива і я не бачу зараз причин шукати в цьому конспірологічні теорії. Втім, він зараз це використовує на свою користь. Зараз букмекери вже дають 70% на перемогу Трампа", – говорить Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв також вважає , що Дональд Трамп буде максимально використовувати замах на нього, щоб покращити свої рейтинги напередодні виборів.

Експерт також зазначає, що після замаху Трамп буде ще більше просувати свій образ мученика за майбутнє США, а заразом і збільшувати свої шанси на перемогу.

Тим часом почесний Консул України в Монреалі, президент Світового Конгресу українців (2008-2018) Євген Чолій вважає, що замах на Дональда Трампа не вплине на результати президентських виборів у США. Така його думка прозвучала фактично одразу ж після замаху.

"Гадаю, що шанси Трампа будуть вирішуватись на підстави подальшої виборчої кампанії. Оскільки на його ще очікують зʼїзди республіканської партії. Так само будуть зʼїзди і демократичної партії. Не слід забувати, що перед виборами мають відбутись ще одні дебати. Тому, на мою думку, ще все попереду", – роз'яснює свою позицію Еспресо Чолій.

Разом з тим голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зауважує, що замах на Трампа підтверджує тенденцію, яка зчитувалась останні півтора-два роки, щодо того, що США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації.

"Я вже якось говорив, що привид громадянського протистояння вже не перший місяць бродить Штатами – його можна як умертвити, так і підживлювати. Недаремно режисери встигли зняти кілька фільмів про "громадянську війну"", – додає він.

На його думку, рецептів змінити ситуацію є декілька. І головний ключ – в руках чинного очільника Білого дому.