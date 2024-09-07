Столицю Ірану перенесуть ближче до Перської затоки

Про це у суботу, 7 вересня 2024 року, заявив президент країни Масуд Пезешкіян, повідомляє інформагенція ISNA.

"У нас немає іншого виходу, як перенести економічний і політичний центр країни ближче до південних вод країни", - зазначив керівник Ірану.

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В основі такого рішення, за словами Пезешкіяна, лежать економічні міркування.

"Неможливо розвивати країну, продовжуючи нинішню тенденцію. Якщо ми хочемо продовжувати доставляти необхідні ресурси з півдня та моря до центру, перетворювати їх на продукти та знову відправляти на південь для експорту, це значно виснажує нашу конкурентоспроможність. Тегеран, як столиця країни, стикається з проблемами, для яких у нас немає рішення, окрім як перенести головне місто", - пояснив іранський президент.

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За його словами, щойно на роль нової столиці Ірану буде визначено певне місто на півдні країни, туди буде перенесено центральні органи влади. Тегеранцям, що забажають перебратися до того міста, теж буде надано таку можливість, додав Пезешкіян.

Нинішня іранська столиця, місто Тегеран, розташована на півночі країни. Відстань від Тегерану до Каспійського моря складає 90 км.



