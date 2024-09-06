Іран застеріг Росію від переходу на бік Азербайджану в питанні Вірменії, - ЗМІ

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначили, що Арагчі виступив з різкою заявою на адресу Росії після того, як Москва стала на бік Азербайджану у зв'язку з його закликами до створення сухопутного коридору вздовж вірменсько-іранського кордону, що, як побоюється Тегеран, може обмежити його доступ до Європи і всього світу.

"Регіональний мир, безпека і стабільність - це не просто перевага, а основа нашої національної безпеки. Будь-яка загроза з півночі, півдня, сходу чи заходу територіальній цілісності наших сусідів або перекроювання кордонів є абсолютно неприйнятною і червоною лінією для Ірану", - заявив він.

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Як стверджує джерело, ця суперечка має ширші геополітичні наслідки, оскільки вказує на те, що новообраний іранський уряд готовий зайняти більш жорстку позицію у відносинах з Москвою в рамках зусиль, спрямованих на відновлення балансу у зовнішній політиці країни.

Крім того, очікується, що Росія та Іран підпишуть нову угоду про стратегічне співробітництво, однак її зміст залишається відкритим для обговорення, оскільки в іранському уряді існує напруженість щодо дипломатичної ціни поглиблення військового союзу з Росією.