Ризики існують, але дещо перебільшені: Згурець про передачу Росії іранських балістичних ракет
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що передача Іраном балістичних ракет підпаде під залаштунковий політичний тиск, і ймовірність постачання у РФ є невеликою
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Bloomberg повідомляє, що Іран планує передати Росії низку балістичних ракет із дальністю до 700 кілометрів. Ця інформація вже згадувалася минулого року. Хоча такі ризики існують, вони дещо перебільшені. Нині ситуація в Ірані досить складна", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, іранське керівництво намагалося запланувати удари по Ізраїлю, що викликало потужний міжнародний тиск на Тегеран.
"Вважаю, що передача Іраном балістичних ракет Росії підпаде під залаштунковий політичний тиск, і ймовірність постачання є невеликою. Проте ризики залишаються. Зараз Іран постачає Росії безпілотники типу "Шахед". Тому питання посилення ППО залишається важливим у співпраці з міжнародними партнерами", - наголосив Згурець.
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