Росія завершила випробування нових плануючих авіабомб, - ISW
Російські окупанти розширюють виробництво плануючих авіаційних бомб з підвищеною точністю і збільшеною дальністю дії, які надалі використовуватимуть на фронті в Україні
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними російських військкорів, армія РФ успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).
Крім того, окупанти вже протестували бомби ФАБ-500 M62, які відрізняються збільшеною дальністю польоту завдяки модернізованим УМПК.
Очікується, що найближчим часом ці новітні зразки надійдуть на озброєння російських бомбардувальних авіаційних полків.
- Нещодавно двоє американських дослідників заявили, що визначили ймовірне місце розміщення в Росії нової крилатої ракети з ядерним двигуном 9M370 "Буревісник", яку очільник РФ Володимир Путін називав "непереможною".
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