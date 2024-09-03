Росія завершила випробування нових плануючих авіабомб, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військкорів, армія РФ успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).

Крім того, окупанти вже протестували бомби ФАБ-500 M62, які відрізняються збільшеною дальністю польоту завдяки модернізованим УМПК.

Очікується, що найближчим часом ці новітні зразки надійдуть на озброєння російських бомбардувальних авіаційних полків.