Sky News: РФ невдовзі отримає від Ірану партію з двох типів балістичних ракет

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, Росія "має тенденцію використовувати стару зброю", але, на відміну від України, вона "має її в достатній кількості".

"Обидві сторони борються за зброю, і наразі Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану і Північної Кореї", - зазначив він.

Белл підкреслив, що очільник Кремля Володимир Путін уклав контракт з Іраном у грудні, і зрозуміло, що поставка "неминуча".

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"Ми розуміємо, що російські солдати були в Ірані на навчаннях протягом останніх кількох тижнів, і хоча повідомлення про це неймовірно делікатні, я отримав інформацію про те, що вона неминуча. Тож це питання кількох днів", - зазначив він.

За його інформацією, мова йде про два типи балістичних ракет малої дальності.

"Вони дадуть Росії більший обсяг ракет, але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях дальнього радіусу дії - це дуже турбує", - заявив Белл.