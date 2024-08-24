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Головна Кримінал Іранському генералу, який навчив росіян завдавати ударів "шахедами" й скоординував 20 атак по Україні, оголосили підозру

Іранському генералу, який навчив росіян завдавати ударів "шахедами" й скоординував 20 атак по Україні, оголосили підозру

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
12:39
Кримінал Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

СБУ й Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру бригадному генералу корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який скоординував 20 російських атак "шахедеми" по Україні й навчив окупантів бити цими БПЛА

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відповідно до слідства, іранський генерал допомагав росіянами здійснювати удари по Україні дронами виробництва Тегерану.

"Як свідчать матеріали провадження, корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше 1,5 тис. бойових дронів типу Shahed-136 та Mohajer-6. Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА", - розповідають у відомстві.

Зазначено, що під керівництвом фігуранта збройні сили РФ на півострові готувалися застосовувати отримані дрони.

Також генерал з підпорядкованими іранськими інструкторами координував російські запуски Shahed-136 та Mohajer-6 по українських цивільних обʼєктах.

У матеріалі стверджується, що у вересні-жовтні 2022 року ворог здійснив не менше 20 серій масованих атак іранськими безпілотниками.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);  ​ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 17 серпня повідомлялось, що білоруси допомагають росіянам "модернізовувати" ударні безпілотники іранського виробництва, якими Росія атакує українські населені пункти.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Іран
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
Офіс генпрокурора
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