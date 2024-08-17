Росіяни на заводі у Білорусі фарбують "шахеди" у чорний колір для маскування нічних запусків, - ЦНС
Білоруси допомагають росіянам "модернізовувати" ударні безпілотники іранського виробництва, якими Росія атакує українські населені пункти
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
За повідомленнями місцевих, на одному із Гомельських заводів у Білорусі росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків. Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136.
Зазначають, що "шахеди" перефарбовують саме у Білорусі, щоб не перевантажувати виробництво в Єлабузі, де росіяни збирають БПЛА за іранською технологією.
"Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну", - підкреслили у ЦНС.
- 31 липня білоруські моніторингові канали зафіксували російські ударні БПЛА над територією країни. Військові, ймовірно, підняли винищувачі для перехоплення дронів.
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