Білорусь вночі підіймала винищувач, ймовірно, для перехоплення російських БПЛА, - "Гаюн"

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

Близько полуночі монітори повідомили, що 15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, був пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131.

Крім цього, у вівторок вранці на аеродром "Лунінець" прилетіли 2 вертольоти Мі-8 ВПС РБ.

"Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки по території України", - припускають аналітики.

Уже пізніше моніторинговий канал припустив, що ще кілька "шахедів" могли зайти на територію Білорусі. Один із них рухався над територією Поліського радіаційно-екологічного заповідника в напрямку Чорнобиля.

"Також наразі в небі над Білоруссю літає винищувач, який був піднятий з аеродрому "Барановичі" близько 23:50", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про російські "шахеди" у Білорусі

Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Безпілотник знаходився у повітряному просторі Білорусі щонайменше одну годину. Попередньо, БПЛА зайшов на територію країни із Чернігівської області і взяв курс на північний захід - у напрямку Мозиря.

"Беларускі Гаюн" припускає, що військові Білорусі зафіксували захід "шахеда" задовго до того, як інформація про це з'явилася у Telegram-каналах. Крім цього, вже на момент надходження перших публічних повідомлень, як пише Гаюн, білоруський винищувач відлетів з Гомельського району, а згодом вертоліт Мі-24 пішов у Мачулищі.

Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. БПЛА близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.

Крім того, 16 липня, російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на території Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км.

Пізніше того ж дня, близько 8:40 на територію Білорусі залетів другий за добу російський "шахед". Повітряні сили країни підняли у небо винищувач і гелікоптер. Зрештою дрон вибухнув за 120 км від кордону з Україною.

Повітряні сили Білорусі піднімали винищувач під час російської атаки по Україні у ніч на 18 липня. Літак чергував у повітряному просторі Гомельської області.