Білорусь вночі підіймала винищувач, ймовірно, для перехоплення російських БПЛА, - "Гаюн"
Білоруські моніторингові канали зафіксували російські ударні БПЛА над територією країни. Натомість військові, ймовірно, підняли винищувачі для перехоплення дронів
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".
Близько полуночі монітори повідомили, що 15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, був пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131.
Крім цього, у вівторок вранці на аеродром "Лунінець" прилетіли 2 вертольоти Мі-8 ВПС РБ.
"Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки по території України", - припускають аналітики.
Уже пізніше моніторинговий канал припустив, що ще кілька "шахедів" могли зайти на територію Білорусі. Один із них рухався над територією Поліського радіаційно-екологічного заповідника в напрямку Чорнобиля.
"Також наразі в небі над Білоруссю літає винищувач, який був піднятий з аеродрому "Барановичі" близько 23:50", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про російські "шахеди" у Білорусі
Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Безпілотник знаходився у повітряному просторі Білорусі щонайменше одну годину. Попередньо, БПЛА зайшов на територію країни із Чернігівської області і взяв курс на північний захід - у напрямку Мозиря.
"Беларускі Гаюн" припускає, що військові Білорусі зафіксували захід "шахеда" задовго до того, як інформація про це з'явилася у Telegram-каналах. Крім цього, вже на момент надходження перших публічних повідомлень, як пише Гаюн, білоруський винищувач відлетів з Гомельського району, а згодом вертоліт Мі-24 пішов у Мачулищі.
Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. БПЛА близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.
Крім того, 16 липня, російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на території Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км.
Пізніше того ж дня, близько 8:40 на територію Білорусі залетів другий за добу російський "шахед". Повітряні сили країни підняли у небо винищувач і гелікоптер. Зрештою дрон вибухнув за 120 км від кордону з Україною.
Повітряні сили Білорусі піднімали винищувач під час російської атаки по Україні у ніч на 18 липня. Літак чергував у повітряному просторі Гомельської області.
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