Російський "шахед" знову зайшов на територію Білорусі: "Гаюн" розповів, скільки БПЛА перебував у повітряному просторі
Під час нічної атаки на Україну російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. Він перебував там щонайменше 3 години
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що один з дронів близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.
За даними аналітиків, безпілотник "подорожував" країною майже три години й долетів аж до Вітебська.
Натомість білоруські військові близько 5 ранку піднімалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 та винищувач Су-30 півтори години патрулювали південний схід Вітебської області.
"Подальший результат пригод "шахеда" РБ невідомий. Даних про збиття або його падіння не надходило", - додали у повідомленні.
Повітряні сили також повідомляли, що п’ятий безпілотник вночі вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.
- Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Моніторингова група припускає, що Білорусь була проінформована щодо можливих дій РФ.
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