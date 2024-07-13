Російський "шахед" знову зайшов на територію Білорусі: "Гаюн" розповів, скільки БПЛА перебував у повітряному просторі

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що один з дронів близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.

За даними аналітиків, безпілотник "подорожував" країною майже три години й долетів аж до Вітебська.

Натомість білоруські військові близько 5 ранку піднімалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 та винищувач Су-30 півтори години патрулювали південний схід Вітебської області.

"Подальший результат пригод "шахеда" РБ невідомий. Даних про збиття або його падіння не надходило", - додали у повідомленні.

Повітряні сили також повідомляли, що п’ятий безпілотник вночі вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.