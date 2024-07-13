Росіяни вночі атакували Україну дронами: Сили оборони збили 4 з 5 ворожих цілей

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі окупанти атакували територію України 5-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущених із Приморсько-Ахтарська у РФ.

Чотири ворожі БПЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. Тим часом п’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.