У РФ заявили про атаку БПЛА на Ростовську область: палає нафтобаза

Про це звітують у російському міноборони.

Так, за їхніми даними, цієї ночі сили ППО збили два безпілотники над Ростовською областю та ще по одному над Білгородською і Курською областями.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, унаслідок атаки дронів у регіоні сталася пожежа. За його словами, йдеться про нафтооб'єкт у Цимлянському районі.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА стався спалах на нафтобазі у Цимлянському районі", - написав Голубєв.

Губернатор додав, що попередньо жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - розповів він.

В інтернеті вже з'явилися кадри із палаючою нафтобазою. А російський Telegram-канал Mash пише, що уламки збитого російськими системами ППО безпілотника "впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо".