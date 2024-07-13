У РФ заявили про атаку БПЛА на Ростовську область: палає нафтобаза
Уранці суботи, 13 липня, росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони. Зокрема, унаслідок цього на одній з нафтобаз у Ростовській області сталася пожежа
Про це звітують у російському міноборони.
Так, за їхніми даними, цієї ночі сили ППО збили два безпілотники над Ростовською областю та ще по одному над Білгородською і Курською областями.
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, унаслідок атаки дронів у регіоні сталася пожежа. За його словами, йдеться про нафтооб'єкт у Цимлянському районі.
"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА стався спалах на нафтобазі у Цимлянському районі", - написав Голубєв.
Губернатор додав, що попередньо жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
"Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - розповів він.
В інтернеті вже з'явилися кадри із палаючою нафтобазою. А російський Telegram-канал Mash пише, що уламки збитого російськими системами ППО безпілотника "впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо".
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