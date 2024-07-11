ЗМІ пишуть про проліт "шахеда" в Білорусі, там підняли гелікоптер, - Гаюн

Про це написав проєкт "Беларускі Гаюн".

"Українські канали пишуть, що російський шахед зайшов до Білорусі. Повідомляється, що він міг зайти у районі Брагін/Лоєв. Прямо зараз РФ знову атакує Україну", - йдеться в повідомленні.

Згодом там заявили, що біля місця прольоту є вертоліт.

"Прямо зараз у районі прольоту "шахеда" над Гомельщиною літає гелікоптер Мі-24 ВПС РБ. Вертоліт був піднятий у повітря ще дві години тому", - написали в "Гаюні"

