ЗМІ пишуть про проліт "шахеда" в Білорусі, там підняли гелікоптер, - Гаюн
Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України міг залетіти на територію Білорусі
Про це написав проєкт "Беларускі Гаюн".
"Українські канали пишуть, що російський шахед зайшов до Білорусі. Повідомляється, що він міг зайти у районі Брагін/Лоєв. Прямо зараз РФ знову атакує Україну", - йдеться в повідомленні.
Згодом там заявили, що біля місця прольоту є вертоліт.
"Прямо зараз у районі прольоту "шахеда" над Гомельщиною літає гелікоптер Мі-24 ВПС РБ. Вертоліт був піднятий у повітря ще дві години тому", - написали в "Гаюні"
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