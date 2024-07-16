Російський "шахед" втретє залетів у Білорусь та провів там близько 50 хвилин, - "Гаюн"
Вночі 16 липня російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. БПЛА пролетів там щонайменше 60 км
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними аналітиків, "шахед" зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Потім безпілотник здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік смт Комарин.
Фото: "Беларускі Гаюн"
Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на територію Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км. Аналітики додають, що польотів авіації ВПС Білорусі у зазначеному районі в цей час не фіксували.
- Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Моніторингова група припускає, що Білорусь була проінформована щодо можливих дій РФ.
- Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. Він перебував там щонайменше 3 години.
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