Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російський "шахед" втретє залетів у Білорусь та провів там близько 50 хвилин, - "Гаюн"

Російський "шахед" втретє залетів у Білорусь та провів там близько 50 хвилин, - "Гаюн"

16 липня, 2024 вiвторок
08:59
Війна з Росією дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

Вночі 16 липня російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. БПЛА пролетів там щонайменше 60 км

Зміст

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, "шахед" зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Потім безпілотник здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік смт Комарин. 

Фото: "Беларускі Гаюн"


Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на територію Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км. Аналітики додають, що польотів авіації ВПС Білорусі у зазначеному районі в цей час не фіксували.
  • Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Моніторингова група припускає, що Білорусь була проінформована щодо можливих дій РФ.
  • Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. Він перебував там щонайменше 3 години.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
безпілотник
Читайте також:
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Артур Смольянінов
15 липня, 2024 понедiлок
У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
Спека у Києві
14 липня, 2024 неділя
Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
09:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Київщині зафіксували падіння уламків
08:53
Ексклюзив
знищені окупанти
Прикордонні лікарні переповнені пораненими військовими РФ: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині
08:32
Оновлено
ЗСУ, РСЗВ
На фронті за минулу добу відбулося 119 боєзітекнень: на Покровському напрямку відбито 31 ворожу атаку
08:20
побиття
В Одесі п'яний чоловік кидався з кулаками на поранених військових і бажав їм смерті
08:03
окупанти в Маріуполі
Без води і світла понад два роки: у Луганській ОВА розповіли про ситуацію в окупованих містах біля Лисичанська
08:00
OPINION
Віктор Пушкар
Нас влаштує демілітаризована зона на 100 км східніше кордону
07:55
Оновлено
Дональд Трамп
Суд закрив справу про незаконне зберігання таємних документів Трампом. Мін'юст оскаржить рішення
07:50
OPINION
Віталій Портников
44% за перемовини з Росією, однак їх не буде
07:27
Україна - США, конгрес
Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters
07:15
втрати окупантів
Понад 1100 окупантів, 13 танків і 44 артсистеми: втрати армії РФ за добу війни в Україні
06:51
Азербайджан
Через півтора року після нападу: посольство Азербайджану в Ірані відновило роботу
06:34
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування, в Азовському тримає 4 кораблі
06:32
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії скасувала візит комісарів до Угорщини: у Будапешті відреагували
06:20
В окупованому Маріуполі вночі лунали вибухи: у частині міста зникла електроенергія, - Андрющенко
05:58
Льюїс Хемілтон
Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон став амбасадором бренду Dior
05:03
Оновлено
Дональд Трамп
Трампа офіційно висунули в президенти США від республіканців, він обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні
04:40
Шляхопровід на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський
На Харківщині відбудували шляхопровід, який зруйнували росіяни
03:55
по центру Микола Ленок
На війні з РФ загинув гармоніст "Дикого театру" Микола Ленок
03:27
Литва прапор
Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
02:30
пожежа на заводі в Курській області РФ
РФ звинуватила Україну в атаці на завод низьковольтної апаратури у Курській області
01:46
ями на дорогах
У Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту однією з вулиць
01:21
робот "Терміт"
Застосовують на різних ділянках фронту: у Мінцифри розповіли, які задачі може виконувати робот "Терміт"
00:54
"Термінатор Зеро"
На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"
00:30
Дональд Трамп
"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня
00:18
Оновлено
Саміт миру
До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ
2024, понедiлок
15 липня
23:23
Ілля Забарний і Томас Мюллер, збірна України, збірна Німеччини
Чемпіон світу з футболу оголосив, що залишає збірну Німеччини
22:52
Максим Мельниенко та Брайден Грехам, Північна Ірландія - Україна, Євро U19
Україна не змогла переграти Північну Ірландію на Євро U19
22:32
Роман Червінський
Романа Червінського відпустили під заставу
22:22
Ральф Шумахер
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
22:08
У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа
21:51
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
В "Інформаційному спротиві" пояснили, чому РФ намагатиметься зупинити активну фазу бойових дій
20:44
"Відкат" у 3,4 млн грн: нардепа-"слугу" Задорожнього підозрюють у хабарництві, фракція відреагувала
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
20:27
Херсонська область
РФ обстріляла села на Херсонщині: є поранені. На ворожій міні підірвався аграрій
20:17
На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Поряд із резиденцією Путіна на Валдаї встановили другу систему ППО "Панцир-С1"
20:10
Литва прапор
Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців
20:03
OPINION
Ігор Гулик
"Ви там були?!.". Хто змушує неадекватів стріляти у політиків
20:02
Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 873-го дня війни: останній сторожовий корабель ЧФ покинув Крим, "Чорні Запорожці" ліквідували "гордість російського оборонпрому"
19:55
ЄС і Велика Британія готуються посилити перевірку російського нафтового флоту, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV