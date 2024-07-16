Російський "шахед" втретє залетів у Білорусь та провів там близько 50 хвилин, - "Гаюн"

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, "шахед" зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Потім безпілотник здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік смт Комарин.

Фото: "Беларускі Гаюн"

Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Моніторингова група припускає, що Білорусь була проінформована щодо можливих дій РФ.

Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. Він перебував там щонайменше 3 години.

Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на територію Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км. Аналітики додають, що польотів авіації ВПС Білорусі у зазначеному районі в цей час не фіксували.