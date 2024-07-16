Російський "шахед" вдруге за добу залетів у Білорусь - "Гаюн"

Про це пише "Беларускі Гаюн".

Дрон-камікадзе російський типу "шахед" вчетверте за останній час залетів на територію Білорусі. Зазначається, що дрон прямував з боку Житомирщини на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйськ.

За даними аналітиків, станом на 9:54 у небі над Гомельською і Могильовською областю Білорусі літає винищувач Су-30 ВПС РБ і гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, які були підняті з аеродромів "Барановичі" і "Мачулищі".

Фото: "Беларускі Гаюн"

Що відомо про російські "шахеди" у Білорусі

"Крім того, українські моніторингові канали повідомляють, що просто зараз у районі білорусько-українського прикордоння фіксують дві цілі, які рухаються курсом з боку Гомельської області Білорусі", - йдеться у повідомленні станом на 9:54.

Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Безпілотник знаходився у повітряному просторі Білорусі щонайменше одну годину. Попередньо, БПЛА зайшов на територію країни із Чернігівської області і взяв курс на північний захід - у напрямку Мозиря.

"Беларускі Гаюн" припускає, що військові Білорусі зафіксували захід "шахеда" задовго до того, як інформація про це з'явилася у Telegram-каналах. Крім цього, вже на момент надходження перших публічних повідомлень, як пише Гаюн, білоруський винищувач відлетів з Гомельського району, а згодом вертоліт Мі-24 пішов у Мачулищі.

Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. БПЛА близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.

Крім того, сьогодні, 16 липня, російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на території Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км.