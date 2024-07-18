Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"

Про це пише "Беларускі Гаюн".

За інформацією аналітиків, 18 липня з 01:45 до 03:10 з аеродрому "Барановичі" на південь Білорусі літав винищувач ВПС країни. Водночас прильотів російських "шахедів" до Білорусі не фіксувалося.

"Судячи з усього, чергові сили ВПС і військ ППО РБ стали превентивно патрулювати повітряний простір для контролю за російськими дронами і ракетами, які літають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державні органи Білорусі досі не публікували коментарів про польоти російських безпілотників над країною. Лише співробітник МНС непрямо підтвердив політ шахеда в Могильовській області 16 липня.

Аналітики припускають, що найближчими днями "офіційну версію" озвучуватиме самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Що відомо про російські "шахеди" у Білорусі

Ввечері 11 липня російський БПЛА під час атаки України залетів на територію Білорусі. Безпілотник знаходився у повітряному просторі Білорусі щонайменше одну годину. Попередньо, БПЛА зайшов на територію країни із Чернігівської області і взяв курс на північний захід - у напрямку Мозиря.

"Беларускі Гаюн" припускає, що військові Білорусі зафіксували захід "шахеда" задовго до того, як інформація про це з'явилася у Telegram-каналах. Крім цього, вже на момент надходження перших публічних повідомлень, як пише Гаюн, білоруський винищувач відлетів з Гомельського району, а згодом вертоліт Мі-24 пішов у Мачулищі.

Під час нічної атаки на Україну 13 липня російський безпілотник типу "шахед" другу ніч поспіль зайшов у повітряний простір Білорусі. БПЛА близько 3 години ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області.

Крім того, 16 липня, російський "шахед" втретє за останній час залетів на територію Білорусі. Зазначається, що безпілотник повернувся на територію України о 5 ранку. Сумарно на території Білорусі "шахед" провів близько 50 хвилин та пролетів щонайменше 60 км.

Пізніше того ж дня, близько 8:40 на територію Білорусі залетів другий за добу російський "шахед". Повітряні сили країни підняли у небо винищувач і гелікоптер. Зрештою дрон вибухнув за 120 км від кордону з Україною.