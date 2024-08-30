Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 1-го дня Ігор

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2024.

За підсумками 1-го змагального дня (29 серпня), лідером медального заліку Паралімпійських ігор є Китай. Спортсмени з цієї країни здобули 4 золоті та 1 срібну медалі.

Друга - Велика Британія (2-3-1), третя позиція в Італії (2-2-5).

Медальний залік після 1-го дня Паралімпійських ігор

Фото: paralympic.org

Як виступає Україна

Після 1-го дня Паралімпіади українські паралімпійці здобули 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 17 позицію у медальному заліку.

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Бронзові медалі:

Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5)