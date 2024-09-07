Українці почали застосовувати на фронті дрони-підпалювачі "Дракони", - CNN
Сили оборони почали застосовувати на фронті дрони "Дракони", які можуть швидко спалювати рослинність, що прикриває ворожі війська
Про це пише CNN.
Як пише видання, йдеться про дрони з термітом, що горить при температурі 2200°C. Такі безпілотники можуть випалювати не лише дерева та рослинність, що прикривають російські війська, а й метал.
"Ударні безпілотники - це наші крила помсти, що несуть вогонь прямо з неба. Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", - писали у 60-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.
Аналітик оборонної промисловості, що спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонда вважає, що саме створення страху, ймовірно, є основним ефектом від використання українських дронів "Драконів".
"Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її розповсюдження є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", - сказав він в інтерв'ю CNN.
Водночас він визнав і фізичний вплив дрона та зазначив, що "не хотів би опинитися на місці жертви".
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розроблені в Україні дрони мають здатність вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км від кордону.
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