Українці почали застосовувати на фронті дрони-підпалювачі "Дракони", - CNN

Про це пише CNN.

Як пише видання, йдеться про дрони з термітом, що горить при температурі 2200°C. Такі безпілотники можуть випалювати не лише дерева та рослинність, що прикривають російські війська, а й метал.

"Ударні безпілотники - це наші крила помсти, що несуть вогонь прямо з неба. Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", - писали у 60-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Аналітик оборонної промисловості, що спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонда вважає, що саме створення страху, ймовірно, є основним ефектом від використання українських дронів "Драконів".

"Це дуже неприємна речовина. Використання безпілотника для її розповсюдження є досить інноваційним. Але якщо її використовувати таким чином, її ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Водночас він визнав і фізичний вплив дрона та зазначив, що "не хотів би опинитися на місці жертви".