Буданов: Українські дрони дозволяють вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км

Про це він написав у Facebook, вітаючи військовослужбовців воєнної розвідки із професійним святом.

"Вдячний кожному військовослужбовцю, ветерану, всім, хто обороняє національні інтереси нашої держави в складі ГУР МОУ. Передбачати дії ворога – системна робота воєнних розвідників, доручена нам Президентом України. Реагувати на загрози, захищати життя українських громадян – наш священний обов’язок, від якого ми ніколи не відступимо", - наголосив Буданов.

За його словами, цьогоріч успішним діям воєнних розвідників, Україна довела світу, що Чорне море не належить Росії, змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми.

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура РФ, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат", - підкреслив голова ГУР.

Він також додав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку. Буданов підкреслив, що це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки.

"Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії", - наголосив Буданов.