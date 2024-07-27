Дрони ГУР уразили російський стратегічний літак-ракетоносець Ту-22М на заполярній базі "Оленья" та вертольоти у Підмосков'ї, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Української правди, hromadske та NV.

"Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3", - повідомили джерела.

У ГУР також додали, що аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною.

Зазначимо, що сьогодні, 27 липня, близько 5 ранку Росія поскаржилась на атаку безпілотників по аеродрому "Дягілєво" у Рязані. У міноборони РФ заявили про збиття семи безпілотників, звинувативши в атаці Україну.

"Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", - додали у відомстві.

ГУР МО уразили ще 3 вертольоти у Росії

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вночі 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" у Московській області внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Крім того, 24 липня внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.