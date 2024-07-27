У РФ заявили про атаку безпілотників на аеродром "Дягілєво" у Рязані

Про це інформує російський Telegram-канал Mash.

За даними Mash, аеродром атакували сім безпілотників. За словами очевидців, гул моторчиків було чути близько 5 ранку, а ціллю набито було вдарити по аеродрому.

"ППО відпрацювало у штатному режимі - постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Згодом у міноборони РФ заявили про збиття семи безпілотників, звинувативши в атаці Україну.

"Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", - додали у відомстві.

Довідково: На аеродромі "Дягілєво" дислоковані:

43-й ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу): обладнаний літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

203-й окремий авіаполк: оснащений літаками-заправниками Іл-78.

Поряд з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.