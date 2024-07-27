У РФ заявили про атаку безпілотників на аеродром "Дягілєво" у Рязані
У суботу, 27 липня, близько 5 ранку Росія поскаржилась на атаку безпілотників по аеродрому "Дягілєво" у Рязані. Нібито працювала ППО
Про це інформує російський Telegram-канал Mash.
За даними Mash, аеродром атакували сім безпілотників. За словами очевидців, гул моторчиків було чути близько 5 ранку, а ціллю набито було вдарити по аеродрому.
"ППО відпрацювало у штатному режимі - постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Згодом у міноборони РФ заявили про збиття семи безпілотників, звинувативши в атаці Україну.
"Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", - додали у відомстві.
Довідково: На аеродромі "Дягілєво" дислоковані:
- 43-й ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу): обладнаний літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
- 203-й окремий авіаполк: оснащений літаками-заправниками Іл-78.
Поряд з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.
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Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 21 безпілотника вночі п'ятниці, 26 липня, над територією Брянської області: атаці звинуватили Україну.
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