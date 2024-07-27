У РФ заявили про масовану атаку безпілотників на Брянську область

Про це заявляє російське міноборони.

"26 липня в часовому інтервалі з 21:00 до 23:40 під час спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено та перехоплено двадцять один БПЛА над територією Брянської області", - стверджують у РФ.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз вказав, що, мовляв, шість безпілотників збили над Вигоницьким районом, три безпілотники - над територією Трубчевського району, по одному - над Карачевським, Брасовським і Брянським районами.

За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає.