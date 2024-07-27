У РФ заявили про масовану атаку безпілотників на Брянську область
Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 21 безпілотника вночі п'ятниці, 26 липня, над територією Брянської області: атаці звинуватили Україну
Про це заявляє російське міноборони.
"26 липня в часовому інтервалі з 21:00 до 23:40 під час спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено та перехоплено двадцять один БПЛА над територією Брянської області", - стверджують у РФ.
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз вказав, що, мовляв, шість безпілотників збили над Вигоницьким районом, три безпілотники - над територією Трубчевського району, по одному - над Карачевським, Брасовським і Брянським районами.
За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає.
- 25 липня російське міноборони заявило про збиття 11 безпілотників над двома регіонами та окупованим Кримом. Також ППО РФ нібито знищила 2 морські дрони у Чорному морі
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