У Росії заявили про знищення 11 БПЛА та двох морських дронів у Чорному морі

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники над Калузькою областю, три над Білгородською областю, а також 4 - над тимчасово окупованим Кримом.

Водночас російське міноборони стверджує, що сили ППО знищили 2 морські дрони в акваторії Чорного моря.