У Росії заявили про знищення 11 БПЛА та двох морських дронів у Чорному морі
Російське міністерство оборони 25 липня заявило про збиття 11 безпілотників над двома регіонами та окупованим Кримом. Також ППО РФ нібито знищила 2 морські дрони у Чорному морі
Про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що російські сили протиповітряної оборони знищили 4 безпілотники над Калузькою областю, три над Білгородською областю, а також 4 - над тимчасово окупованим Кримом.
Водночас російське міноборони стверджує, що сили ППО знищили 2 морські дрони в акваторії Чорного моря.
- Російські окупанти будують укріплення біля Керченського мосту, аби захистити його від українських морських дронів.
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