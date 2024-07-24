Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі

Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".

За словами кореспондента видання, в акваторії Керченської протоки помітно плавучий кран.

Також у матеріалі додають: очевидці стверджують, що кількість російських барж для захисту Кримського мосту від морських збільшилася.

Водночас "Крим. Реалії" зауважує, що аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік з посиланням на супутникові знімки нещодавно повідомив, влада РФ продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту.