Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі
Російські окупанти будують укріплення біля Керченського мосту, аби захистити його від українських морських дронів
Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".
За словами кореспондента видання, в акваторії Керченської протоки помітно плавучий кран.
Також у матеріалі додають: очевидці стверджують, що кількість російських барж для захисту Кримського мосту від морських збільшилася.
Водночас "Крим. Реалії" зауважує, що аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік з посиланням на супутникові знімки нещодавно повідомив, влада РФ продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту.
- 11 червня стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.
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