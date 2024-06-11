Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група

Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група

11 червня, 2024 вiвторок
18:27
Війна з Росією

У вівторок, 11 червня, стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста

Зміст

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер".

OSINT-фахівці поділились кадрами з супутника, де фіксують 11 секцій бонових загороджень біля Кримського мосту. Росіяни сподіваються, що ці баржі зможуть захистити обʼєкт від атак безпілотників.

Як пише "Вітер", з посиланням на інформацію британської розвідки, ще у травні Кримський міст "захищали" 8 секцій бонових загороджень.

Кримський міст

Фото: Crimeanwind

  • 4 червня партизани у тимчасово окупованому Криму фіксували, що росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Керченський міст
Кримський міст
Читайте також:
10 червня, 2024 понедiлок
У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ
Тімоті Ґартон Еш
9 червня, 2024 неділя
Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
Крим, Севастополь, Бельбек
10 червня, 2024 понедiлок
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
19:53
Гантер Байден
Сина Байдена федеральне журі присяжних США визнало винним у незаконному зберіганні зброї
19:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 87 боєзіткнень. На Покровському напрямку активізувалася ворожа авіація
19:19
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:11
На фото: Дмитро Ступка
"Погано не виглядало": Дмитро Ступка пояснив, чому знявся у російському пропагандистському фільмі
19:07
цирк у Луганську
У цирку окупованого Росією Луганська тварин "дресують" електрострумом і морять голодом, - Спротив
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 839-го дня війни: спалений російський "Борисоглєбськ-2", ППО від Німеччини й Італії та ЗРК "Містраль" від Естонії
18:56
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"Українські дипломати вербують у Кот-д’Івуарі найманців": російська пропаганда запустила новий фейк
18:41
ЗРК "Містраль"
Естонія передасть Україні ЗРК Mistral та ракети до них
18:36
Прапор США
США виділяють на підтримку енергетики України $824 млн
18:32
Вадим Сухаревський
Сухаревський назвав терміни виходу Сил безпілотних систем на бойові спроможності та принципи набору службовців
18:21
Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 
18:19
Ексклюзив
російська бомба КАБ
Аналогічні КАБ західні авіабомби та радянські запаси: у Defense Express порівняли можливості України та РФ
18:10
Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
18:06
світло
Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
18:02
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик може стати футболістом "Мілана"
17:55
Норвегія
Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року
17:31
Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
17:23
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців
17:21
окупант
Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині
17:07
Енріке Кармо
Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника
17:00
Дональд Трамп
У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій: Вовчанськ
Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV