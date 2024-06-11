Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер".

OSINT-фахівці поділились кадрами з супутника, де фіксують 11 секцій бонових загороджень біля Кримського мосту. Росіяни сподіваються, що ці баржі зможуть захистити обʼєкт від атак безпілотників.

Як пише "Вітер", з посиланням на інформацію британської розвідки, ще у травні Кримський міст "захищали" 8 секцій бонових загороджень.

Фото: Crimeanwind