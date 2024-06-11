Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група
У вівторок, 11 червня, стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Кримський вітер".
OSINT-фахівці поділились кадрами з супутника, де фіксують 11 секцій бонових загороджень біля Кримського мосту. Росіяни сподіваються, що ці баржі зможуть захистити обʼєкт від атак безпілотників.
Як пише "Вітер", з посиланням на інформацію британської розвідки, ще у травні Кримський міст "захищали" 8 секцій бонових загороджень.
Фото: Crimeanwind
- 4 червня партизани у тимчасово окупованому Криму фіксували, що росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту.
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