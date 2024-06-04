Росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту, - "Атеш"
Партизани у тимчасово окупованому Криму фіксують, що росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту. Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.
Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху "Атеш" вже зафіксували їхню дислокацію.
"Це свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоби Крим став пасткою для рашистів", - йдеться у повідомленні.
- 2 червня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання комплексів радіоелектронної боротьби росіян у тимчасово окупованому Криму.
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