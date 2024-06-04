Росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту, - "Атеш"

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту. Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.

Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху "Атеш" вже зафіксували їхню дислокацію.

"Це свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоби Крим став пасткою для рашистів", - йдеться у повідомленні.