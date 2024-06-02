Росіяни перекидають на захід Криму комплекси РЕБ "Борисоглебськ", - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання комплексів радіоелектронної боротьби росіян у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначається, що партизани прослідкували за переміщенням автоматизованих комплексів радіоелектронної боротьби Р-330 "Борисоглебськ" окупантів із Джанкою.
Партизани не зазначили, куди саме прямують комплекси, але пообіцяли, що до материкової частни України вони не дістануться.
"Однак до материкової частини України цього разу нічого не доїде. "Салют" буде дуже гарний", - йдеться у повідомленні.
- 1 червня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" зафіксував переміщення мобільних вогневих груп російських військових у тимчасово окупованому Криму.
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