Росіяни перекидають на захід Криму комплекси РЕБ "Борисоглебськ", - "Атеш"

Про це повідомляє рух "Атеш".

Зазначається, що партизани прослідкували за переміщенням автоматизованих комплексів радіоелектронної боротьби Р-330 "Борисоглебськ" окупантів із Джанкою.

Партизани не зазначили, куди саме прямують комплекси, але пообіцяли, що до материкової частни України вони не дістануться.

"Однак до материкової частини України цього разу нічого не доїде. "Салют" буде дуже гарний", - йдеться у повідомленні.