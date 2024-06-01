Партизани фіксують переміщення мобільних вогневих груп РФ в окупованому Криму

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що в окупованому Севастополі партизани зафіксували мобільні вогневі групи РФ, основним завданням яких є збиття українських безпілотників.

"Рашисти ще не знають, але їх техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент. Тому радимо кожному окупанту почати думати про те, як швидше покинути територію України. Вижити не вдасться нікому, хто вчасно повернеться на рідні болота", - додали партизани.