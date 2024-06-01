Партизани фіксують переміщення мобільних вогневих груп РФ в окупованому Криму
Партизанський рух "Атеш" зафіксував переміщення мобільних вогневих груп російських військових у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що в окупованому Севастополі партизани зафіксували мобільні вогневі групи РФ, основним завданням яких є збиття українських безпілотників.
"Рашисти ще не знають, але їх техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент. Тому радимо кожному окупанту почати думати про те, як швидше покинути територію України. Вижити не вдасться нікому, хто вчасно повернеться на рідні болота", - додали партизани.
- Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що російські загарбники у тимчасово окупованому Криму, побоюючись нових ракетних ударів України, перекидають авіацію на недіючі аеродроми.
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