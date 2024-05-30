У Криму через українські удари окупанти перекидають авіацію на недіючі аеродроми, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що російські загарбники у тимчасово окупованому Криму, побоюючись нових ракетних ударів України, перекидають авіацію на недіючі аеродроми
Про це інформує рух "Атеш".
За даними одного з агентів руху з-поміж військових 27-ї авіаційної дивізії РФ, окупанти намагаються відновити аеропорт "Заводське", що у Сімферополі. Вони проводять роботи на злітно-посадкових смугах, ремонтують будівлі, перекидають на його територію людей та військову техніку
"У зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на півострові, окупанти стрімко намагаються відновлювати занедбані місця, як-от аеродроми Кіровське (у районі Феодосії) і Багерове (у районі Керчі). Але наші агенти пильно стежать за цим і оперативно передають інформацію в надійні руки", - додали партизани.
- У ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Через атаку на аеродромі "Бельбек" було знищено два винищувачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
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